سفير البحرين في القاهرة: نؤيد قرارات مصر تجاه ليبيا وسد النهضة

أكد سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، أن البحرين تؤيد جميع المواقف والقرارات التي تتخذها مصر تجاه ليبيا وسد النهضة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملموسا في جميع المجالات بين البلدين.

وقال الجودر، في تصريح له، إن ثورة 30 يونيو رسمت خارطة مصر الحديثة وحافظت على مكانتها الكبيرة والأصيلة في أمتنا العربية.. مشددا على أن البحرين لا تنسى الدعم الذي تقدمه لها مصر في كثير من المواقف، وأن أفعال مصر تسبق قراراتها وأقوالها، والتاريخ يشهد أن مصر كان لها موقف في حرب الخليج وتحرير الكويت.

وهنأ السفير هشام الجودر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، موضحا أن "الجميع يعلم أنه في الوقت الذي حاول فيه البعض سواء من الداخل أو من الخارج أن يتآمر على هذا البلد الطيب إلا أنه بحكمة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري المخلص استطاعت مصر دحض هذه المؤامرات وأن تعود إلى الساحة بمكانة يشهد لها العالم عالمية شامخة بالعزة والفخر".