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محمود مسلم

قيس سعيد: تونس تدعم التعاون لإيجاد حلول للحد من الهجرة غير الشرعية

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(أ.ش.أ)
05:54 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده مستعدة باستمرار لتطوير التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.

وشدد سعيد، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش جلسة عمل تونسية إيطالية أوروبية، اليوم، على تضافر كل الجهود من أجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الأصلية، وفقا لما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو: "إنه لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير شرعية على الأراضي الإيطالية، فالدخول بهذه الطريقة يعني الترحيل".

وأوضح دي مايو، أن بلاده ستواصل مساعدة تونس، مشيرا لما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اعتنائه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من الظاهرة.

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