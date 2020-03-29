وزيرة الهجرة: نسقنا مع "الطيران" لإعادة 37 مصريا عالقا في تونس

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة نجحت في إعادة 37 من المصريين العالقين في مطار تونس، موضحا أنها تلقت العديد من المناشدات والاستغاثات في هذا الشأن، وتم التواصل مع السفير المصري في تونس، نبيل حبشي.

وأضافت خلال اتصال هاتفي مع نشرة أخبار DMC، المذاعة على فضائية "DMC"، والتي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أن المشكلة كانت تكمن في أن خطوط الطيران التونسية خصصت طائرة لعودة التونسيين العالقين في مصر، وكان الاتفاق معها في أخذ المصريين العالقين في تونس لإعادتهم لمصر، ولكن لسبب ما حدث هناك أدى لتأخير إقلاع الطائرة، وعدم خروجها المجال الجوي التونسي.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة، إلى أنها على الفور تواصلت مع وزير الطيران المدني لإعطاء تعليماته بإعادة المصريين العالقين في تونس.