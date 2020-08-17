في عيد ميلاده.. كريم عبدالعزيز يحكي كواليس صفعة تلقاها من أحمد زكي

يحتفل النجم كريم عبدالعزيز بعيد ميلاده، اليوم، بعد مسيرة فنية امتدت لـ 22 عاما، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" أمام الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة سناء جميل.

ولم ينس عبدالعزيز كواليس هذا الفيلم، التي كانت أبرزها واقعة صفعه من أحمد زكي في إحدي مشاهد الفيلم، وسردها في مقابلة معه مع برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، حيث قال إنه توجه بالسؤال للمخرج شريف عرفة عن ردة فعله عقب تلقيه الصفعة، ففوجئ بضحك الأخير هو والفنان الراحل عزت أبوعوف.

وتابع: من عظمة أحمد زكي لما بصيت في عينيه، مشوفتش إيده وهو بيضربني بالقلم، ولقيت نفسي فجأة نايم في الأرض، وبعدها راح حضني، وفهمت وقتها ليه الفنان عزت أبوعوف كان بيضحك قبل المشهد.

وشارك في بطولة الفيلم ليلى علوى، منى زكى، داليا مصطفى وسامي سرحان وكوكبة من النجوم، ومن تأليف وحيد حامد.