القباج: 3 ملايين و600 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة
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ولاء نعمة الله
06:16 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
نيفين القباج
نفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تراجع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة: أنه تم الوصول إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بينما كان المستهدف 3 ملايين و300 ألف، أي بزيادة 300 ألف.
وأكدت الوزيرة أن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة 46% وهي مؤشرات تؤكد الالتزام بمنح المستفيدين .وطالبت النواب بأن يتقدموا إليها بأي تظلمات وسيتم الرد عليها فورا.
وأشارت نيفين القباج، إلى وجود ضوابط للحذف ، وأن المستهدف في الفترة المقبلة وصول المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة.