"جنيدي": قوة مصر في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاصطفاف الوطني

أكد أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود خبرات فنية وإدارية كبيرة من رجال الأعمال في مجلس الشيوخ 2020 سيكون إضافة متميزة في تقديم مقترحات وإجراءات وتشريعات اقتصادية من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مصر منذ 6 سنوات.

وقال "جنيدي"، لـ"الوطن" أن كل فئات المجتمع عليها دور وطني ومهم في تجاوز ما تواجهه مصر من تحديات كبيرة على جميع المستويات المائية والاقتصادية والدولية والإقليمية خاصة وأن المنطقة تشهد توترات مختلفة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من المهم جداً استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد وإتاحة فرص الاستثمار والتشغيل من أجل توفير فرص العمل الكريمة للشباب، مشيراً إلى أن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من شأنه تعزيز قوة مصر الاقتصادية، وأكبر حائط صد وجسر قوي للحماية الاجتماعية.

وأشار المهندس أسامة جنيدي إلى أهمية زيادة الوعي والثقافة الجماهيرية لتوضيح النجاحات التي تحققت علي أرض الواقع ،والعمل من أجل استمراريتها وزيادتها والدفاع عنها.

ولفت إلى أن مجال الإنشاءات والبنية التحتية والكهرباء والطاقة من بين أهم النقاط المضيئة في محاور التنمية، مشيداً بكفاءة وخبرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في إدارة ملف الطاقة الذي شهد في السنوات الأخيرة نجاحات نلمسها جميعاً في الوفرة والاحتياطي اشادت به المؤسسات الدولية والعالمية.