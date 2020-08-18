خبير عن زيادة كميات النفط المستورد من العراق: تسهيل للتبادل بين البلدين

وقعت وزارة البترول، اتفاقا مع الجانب العراقي، يتم بموجبه استمرار استيراد الخام العراقي، بكمية تقدر بـ12 مليون برميل نفط شهريا، لمدة 6 أشهر، قابل للتجديد وبشروط ميسرة.

ولا يعد الاتفاق هو الأول من نوعه، إذ أن الهيئة المصرية العامة للبترول، وقعت عقدا تجاريا مع شركة سومو العراقية منتصف شهر أبريل 2016، لتوريد نحو 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل لكل شحنة لمدة عام قابل للتجديد، وتصل فترة السماح قبل السداد نحو 90 يوما، ويتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية.

وتستهدف وزارة البترول، الوصول بحجم إنتاج مصر من البترول والمتكثفات إلى نحو يتجاوز 700 ألف برميل يوميا مع نهاية عام 2020، ويغطي إنتاج مصر من البترول نحو 60% من احتياجات السوق المحلي، وفيما تعمل على استيراد الباقي من الخارج للوفاء باحتياجات السوق المحلية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، إنه تم اختيار العراق لوجود تبادل تجاري بين الدولتين، من قبل حيث إن هناك تبادل بين الدولتين فيما يخص الغاز، حيث تستورد العراق كميات من الغاز المصري المسال، وهو ما يسهل عملية التبادل بين الدولتين واستيراد الخام العراقي.

وأضاف القليوبي في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك شراكة قائمة بالفعل بين مصر والعراق، من خلال تنمية الحقول الخاصة بها، مثل مساهمة مصر بـ15%، في حقل فيحاء لتنميته وزيادة الإنتاج منه، كما تشارك الشركات المصرية مثل "إنبي" و"بتروجت"، في تنمية البنية التحتية الخاصة بالبترول في العراق.

وأشار إلى أن العراق تسعى لعمل ربط كهربائي عربي، يتم من خلال الاتفاق مع السعودية لعمل ربط بينهم، والاستفادة من الربط القائم بين مصر والسعودية، لتوصيل الكهرباء إلى العراق من خلالها.

ولفت القليوبي، إلى أن هناك خط أنابيب بين العراق والأردن وهو ما سيساعد في استيراد الخام منها، من خلال توصيل الخطوط ونقل المواد عبر خطوط الأنابيب، كونها أفضل وأقل تكلفة من الشحنات.

وأوضح القليوبي، أن مصر تستورد الزيت الخام من العراق لتصنيعه وتشغيل مصانع التكرير، وزيادة إنتاجيتها، وتصنيع الوقود محليا، ما يوفر 40% من قيمة استيراد الوقود من الخارج، وخفض القيمة التسعيرية له.