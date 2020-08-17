دعوة برلمانية للصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك.. و"عبدالعال" يرحب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس النادي الأهلى الكابتن محمود الخطيب، والذي امتع المصريين بلعبه، كما وجه الشكر لرئيس نادي الزمالك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وعقب رفض المجلس ثلاث طلبات لرفع الحصانة مقدمة من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، حيث قال "عبدالعال": "عايزين نلم شمل الناديين".

وعقب النائب مرتضى منصور قائلًا: "احنا بنمد إيدنا للكل، وبيطلع لينا فيديوهات جنسية"، مضيفًا "أوجه الدعوة لكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة لافتتاح عشر مشروعات في نادي الزمالك، وبالمناسبة كان عندي ست سنين وكنت بحب النادي الأهلي، وحينما أصبحت مستشار قام المستشار عبد المجيد محمود بضمي لعضوية النادي الأهلي".

وقال النائب أشرف رشاد: أتمنى عمل مبادرة للم الشمل، ليكون فريقي الأهلي والزمالك يدا واحدة.

وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا: "أنا تحت أمر المبادرة وأنا طلبت من الأمين العام المستشار محمود فوزي تبني مصالحة بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور".