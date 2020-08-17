عاجل.. النواب يوافق للنيابة على سماع أقوال مرتضى في "سب المصريين"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،على الإذن للنيابة العامة بسماع أقوال النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 20 لسنة 2020 ،بناء على طلب العضو المذكور، بدون اتخاذ أى إجراء آخر، إلا بعد استئذان المجلس، والمتهم فيها بسب المصريين عبر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى .أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت فى تقريرها بشأن القضية 20لسنة 2020، حصر استئناف القاهرة والمقيدة برقم 104 لعام 2020، فحص أخذ رأى المكتب الفنى، وذلك لإبراء ذمته أمام الشعب المصرى . وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب : إن هذا الإجراء يقتصر على إدلاء النائب مرتضى منصور بأقواله أمام النيابة العامة ،وذلك على طلب النائب نفسه لتبرئة ذمته . وأشار إلى أن الأمر لن يتطرق إلى اتخاذ أية إجرءات أخرى . وقال: سماع الأقوال لا يجوز فيها اتخاذ أى إجراء ضد العضو، ودون ذلك يعد مخالفة دستورية . وعاود قائلا: الإذن بسماع الأقوال دون اتخاذ إجراءات إلا بعد العودة للمجلس. كان النائب المذكور قد أشار إلى أن إحدى الدول المعادية لمصر"قطر "، قامت بفبركة جميع الفيديوهات المسيئة للمصريين والجنسية له . وأشار إلى أن النادى الأهلى لاعلاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد ، وانما المقصود هو إشعال فتيل الفتنة بين جماهير النادى الأهلى والزمالك .