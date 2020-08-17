الملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة: علاقتنا مع مصر قوية مثلما كانت دائما

أكد الجنرال رالف جروفر، ملحق الدفاع العسكري في السفارة الأمريكية بالقاهرة، متانة وقوة العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال ملحق الدفاع الأمريكي، خلال استقبال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي له، اليوم، إن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير، واصفًا العلاقات بأنها "قوية مثلما كانت دائمًا".

وأعرب "جروفر" عن تطلعه للعمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه ليس البلدين فقط، لكن أيضا دول المنطقة.

واستقبل الوزير مرسي ملحق الدفاع الأمريكي في مقر الوزارة، وقدم "جروفر" التهنئة للوزير على توليه الوزارة، كما بحثا إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.