"الإنتاج الحربي" تتيح للعاملين التصويت في الانتخابات خلال مواعيد العمل

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، إتاحة الفرصة لجميع العاملين بشركات ومصانع الوزارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقسمت الوزارة العاملين لمجموعات للمشاركة في التصويت أثناء أوقات العمل الرسمية دون التأثير على طبيعة العمل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، إن ذلك يأتي إيمانا منها بضرورة المشاركة المجتمعية للوطن مع استمرار المساهمة في خطة التنمية المستدامة للدولة.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.