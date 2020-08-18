تحركات حكومية لدعم "صناعة الوادي الجديد": تمر مصر بالصدارة العالمية

تكثف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، جهودها للتعاون مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والجهات المعنية لدعم زراعة وصناعة التمر المصري، في إطار تحركات الحكومة المصرية، لدعم صناعته ليكون في الصدارة عالميا، من حيث صادراته.

ترصد "الوطن" من جانبها، أبرز توجهات وتحركات الحكومة المصرية لدعم تلك الصناعة:

1- وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالوادي الجديد.

2- تمتلك الوادي الجديد حالياً نحو 2.5 مليون نخلة، تنتج 120 ألف طن سنوياً.

3- طورت مؤخراً المحافظة بالتعاون مع الإمارات مجمع التمور بمدينة الخارجة بتكلفة 20 مليون جنيهاً.

4- 45 ثلاجة ضخمة لحفظ التمور تم إنشائها بتكلفة 12 مليون جنيهاً.

5- أنشئ أحد المصانع الخاصة الرائدة بمجال صناعة التمور بالمنطقة الصناعية بالخارجة.

6- سيستخدم المصنع كنموذج لأكثر من 52 مصنع ووحدة تصنيع وتغليق على مستوى المحافظة.

7- ستتعاون هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية بصناعة وزراعة التمور بالوادي الجديد.

8- أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه يتوقع جذب استثمارات كبرى في هذا المجال.

9- قال رئيس الهيئة إن هذا التوجه يحقق هدف مصر في اعتلاء قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم.