فيديو.. هنا ذبح الجزار زوجته وجمّد جثتها في أكياس داخل ديب فريزر

داخل شقة فى العقار رقم "13" بشارع زغلول بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، انتهت حياة سيدة بطريقة بشعة، عن طريق زوجها الجزار، والذي تعامل معها وكأنه يذبح "ماشية"، فأحضر الساطور، وقطع جسدها، وفصل رأسها عنه، وأحضر أكياسًا بلاستيكية، ووضع أشلاء الجثة بداخلها، ثم فتح "ديب فريزر" ووضع أجزاء الجثة بداخله.

تفاصيل مرعبة كشف عنها الجزار أمام الجهات الأمنية والقضائية، والتي وقعت داخل الشقة التى تقع فى الطابق الثالث بالعقار رقم 13، وبالتحديد فى الغرفة رقم 3، فى الشقة التى تقع الى جانب السلم، وتتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

بمجرد دخولك الى الشقة تجد آثار دماء على ملابس مبعثرة، وبقايا طعام، وفي غرفة النوم الخاصة بالضحية وزوجها، ثم غرفة ابني الزوجين "ياسين"، 4 سنوات، و"آدم"، 3 سنوات، وفي الغرفة الثالثة آثار دماء، والديب فريزر الذي كان بداخله الجثة، واستمرت بداخله لمدة 48 ساعة، وأخرجتها جهات التحقيق عبارة عن أشلاء مجمدة.

الشقة أصبحت ذكرى، ومن يدخلها يشتم رائحة الدم، ويتصور تفاصيل ما حدث بين الزوجين حتى انتهت إلى ما انتهت إليه.. سيشاهد أيضًا ملابس المتهم وزوجته وصورهما وصور ابنيهما، وسيتمتم بكلمات "هنا قُتلت أمنية.. هنا قطع محمود الجزار جسد زوجته بعد قرابة 5 سنوات زواج".

وشرحت تحريات وتحقيقات المباحث التى قادها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم مصطفى كمال وكيل مفتش مباحث العمرانية والطالبية، أن المتهم ترك ابنيه الاثنين في منزل أسرة زوجته صباح يوم الخميس الماضي، وأوهم زوجته بلقاء عاطفي، ودخل غرفة النوم وقتلها بالسكين، وقطع جسدها الى 4 أجزاء بالساطور، وفصل رأسها وقدمها اليسرى، وأحضر عددًا من الأكياس البلاستيكية ووضع فيها أشلاء الجثة، وتركها في "ديب فريزر" بالشقة، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن والدة المجني عليها هي التي اكتشفت الواقعة بعد أن ذهبت إلى الشقة عقب عدم رد الضحية على هاتفها المحمول على مدار يومين، وشاهدت آثار دماء على الثلاجة، وعندما فتحت الباب فوجئت برأس ابنتها مقطوعة وباقي أجزاء الجسد في أكياس "زبالة".

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة وجرى التحفظ على عينات من الدماء، إضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذي كشفت التحريات الأولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحال التجارية المجاورة للعقار الذي شهد الحادث، لتحديد آخر ظهور للمجني عليها.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الهرم، والمقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم من أسرة الضحية تفيد بعثورهم على جثة "أ.ف"، في العقد الثالث من عمرها، مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجني عليها ويُدعى "م" يعمل جزارًا، وراء ارتكاب الواقعة، حيث إن الزوجين قبل الحادث قاما بزيارة والدة المجني عليها وتركا طفليهما هناك ومن بعدها اختفيا.