الجزار يعترف بالتخلص من زوجته وتقطيعها في 4 ساعات

"قتلتها وقطعت لحمها بـ3 سكاكين.. 4 ساعات لحد ما خلصت ونضفت هدومي وهربت.. قتلتها خليتها نايمة ودخلت مسكت السكينة وذبحتها.. وبعدين فضلت اقطع فيها زي المواشي.. وجبت الأكياس وحطت جثتها فيها أكياس زبالة".

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل وتقطيع زوجته ووضع جثتها في أكياس داخل ديب فريزر داخل شقة الزوجية بسبب خلافات بينهما وفرا هاربا.. حتى ألقي القبض عليه عقب ارتكابه الواقعة بـ48 ساعة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقطعة إلى أجزاء.

وقالت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إن الجريمة وقعت قبل 48 ساعة من العثور على أشلاء الضحية، وأنهما كانا على خلاف بصفة مستمرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن والدة المجني عليها هي التي اكتشفت الواقعة بعد أن ذهبت إلى الشقة عقب عدم رد الضحية على هاتفها المحمول على مدار يومين، وشاهدت آثار دماء على الثلاجة، وعندما فتحت الباب فوجئت برأس ابنتها مقطوعاً وباقي أجزاء الجسد في أكياس "زبالة".

وقالت مصادر مطلعة، إن الزوج المشتبه به يخضع للتحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة، ودوافعها.

وأضافت المصادر أن الزوج يعمل جزارًا، وقتل زوجته بـ3 ساكين كبيرة وقطع جسدها في قرابة 4 ساعات أثناء غياب ولديه الاثنين لدى أسرة زوجته.