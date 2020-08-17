استطلاع رأي يظهر تقارب الفارق في الشعبية بين ترامب وبايدن

أظهر استطلاع جديد للرأي تزايدًا نسبيًا في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تضاؤل الفارق بينه ومنافسه الديمقراطي جو بايدن المتقدم بفارق بسيط.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "إس إس آر سي" لأبحاث الرأي لصالح تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، أن نحو 50% من المشاركين في الاستطلاع من الناخبين المسجلين يؤيدون بايدن ونائبته المحتملة كامالا هاريس، بينما حصل ترامب ونائبه مايك بنس على 46% من الأصوات.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 53% من المشاركين أبدوا استعدادهم أو حماستهم للمشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة أوائل شهر نوفمبر المقبل.

ورغم تفوق بايدن نسبيا في عدة قضايا واردة في الاستطلاع مثل معالجة العنصرية وفيروس كورونا، لكن ترامب من ناحية أخرى يكتسب نقاط قوة في مجال الاقتصاد، كما أنه، ومنذ شهر يونيو، أمكنه تعزيز أصوات الجمهوريين من أنصار حزبه، إضافة إلى إقناع المزيد من المستقلين بمساندته.