"القومية للأنفاق": المواطن القاهري لن يستخدم أي وسيلة سوى المترو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه جرى تركيب شبابيك تذاكر جديدة في الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، وجرى تحديث المحطات والقضبان والإشارات، وشراء 20 قطارا للخط الأول و4 قطارات للخط الثاني، وجرى التعاقد على شراء 6 قطارات إضافية للخط الثاني، كما جرى التعاقد على شراء 32 قطارا جديدا مكيفا للخط الأول.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أنه يجري العمل على رفع كفاءة 23 قطارا بالخطين الأول والثاني، كي لا يكون هناك تفاوت في تقديم الخدمة من خط إلى آخر، فمن الضروري رفع كفاءة وتطوير الخطين الثاني والأول، موضحًا أن الخطين في حاجة لـ 22 مليار جنيه كي يصلا إلى نفس مستوى الخط الثالث، وكذلك الخط الرابع الذي سيجري تنفيذه.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أنه لا يصح أن يكون هناك تفاوت في تقديم الخدمة من محطة إلى أخرى، فالخطة تعمل على الحفاظ على الركاب والعمل على راحتهم، "هنخلي المواطن القاهري لا يستخدم أي وسيلة سوى مترو الأنفاق"، موضحًا أن ارتفاع أسعار تذاكر المترو سيساعد على القيام بأعمال الصيانة والتشغيل.