البانيه يبدأ من 65 جنيهًا.. أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وقامت جريدة "الوطن"، بجولة في الأسواق المحلية لمعرفة أسعار السوق للدواجن بأنواعها االمختلفة واللحوم.

سعر اللحم الضاني

ووصل سعر متوسط سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن حوالي 145 جنيهًا.

سعر اللحم الجملي

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللحم الجملي 90 إلى 110 جنيهًا.

سعر اللحم الكندوز

تراوح سعر الكيلو جرام من لحم الكندوز 110وحتى 130جنيها.

سعر اللحم المفروم

ووصل سعر متوسط سعر اللحم البلدي المفروم حوالي 120 جنيهًا.

أسعار البفتيك

وتباينت أسعار الكيلو جرام من البفتيك بين 110 إلى 130 جنيهًا.

سعر البانية

ووصل سعر متوسط الكيلو جرام من البانية 65 جنيهًا.

سعر الأوراك

ووصل سعر الكيلو جرام من أوراك الدواجن البيضاء حوالي 32 جنيهًا.

سعر الدبابيس

ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس الدواجن حوالي 34 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي من 32 إلى 35 جنيها.

سعر الدواجن البيضاء

وتباين سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 24 إلى 27 جنيهُا.

سعر الرومي

ووصل سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 43 جنيهًا.

سعر البط

وتراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 35 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا.