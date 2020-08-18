مي حريري لـ"الوطن": شفت الموت بعيني وربنا كتب لي عمر جديد

أعلنت المطربة اللبنانية مي حريري، إصابتها بكدمات شديدة، أثناء تفجيرات لبنان، ومكوثها بالمستشفى تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقالت مي لـ"الوطن"، الحمد لله أنا حاليا أحسن، ما حدث كان شبيه بالحلم، وما شاهدته لن يمحى من ذاكرتي أبدا، ربنا أنقذني وكتب لي عمرا جديدا، بعد أن تهشم علينا المنزل.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.