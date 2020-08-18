خال طفل معتدى عليه بأسوان: الجاني وضعه في "عجانة مخبز" وأصيب بشلل تام

قال محمد عبدالرازق، خال الطفل المعتدى عليه في أسوان، إن ابن شقيقته محمد مصطفى، البالغ من العمر 15 عاما تعرض لحادث اعتداء بشع، بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 35 عاما، على إلقاءه داخل "عجانة مخبز"، وطحنه في هذه الآلة، التي تعجن 300 كيلو جرام من الدقيق.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ابن شقيقته أصيب بشلل تام، والجاني تعمد قتله، "ده كان قاصد يعجنه، ولو دماغه هي اللي كانت تحت، كان زمانه مات وسره معاه".

وأوضح أن وضع الطفل الآن مأساوي، خاصة بعدما تعرض إلى شلل تام، إلى جانب الكسور المتفرقة في أنحاء متفرقه في جسده.