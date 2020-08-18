قصر العيني عن إصابات كورونا: "بقالنا 4 أيام الدنيا هديت بصورة كبيرة"

أكدت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، وجود 8 من كبار الأساتذة ضمن الفريق المصري الموجود في لبنان.

وقالت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، فور إعلانها فتح باب التطوع للسفر لعلاج اللبنانيين، تقدم عدد كبير من الأساتذة، وتم اختيار 8 منهم فقط للقافلة العلاجية، لافتة إلى أن كل الأطباء كان لديهم استعداد للمشاركة في القافلة وعلاج الشعب اللبناني.

وتحدثت "صلاح"، عن خطة مواجهة فيروس كورونا، التي تم وضعها في شهر يناير الماضي، على عدة محاور، ومنها الحفاظ على المستشفى، ومنع انتقال العدوى إليها، والعلاج والمتابعة بعد الشفاء.

وكشفت "صلاح"، عن إصابات كورونا الجديدة: "دلوقتي الدنيا هديت بصورة كبيرة، وبقالنا 4 أيام الدنيا هادية"، لافتة أنه تم عمل أماكن في العيادات الخارجية، للكشف وإجراء المسحات لمرضى كورونا، وأنه يتم الحجز تليفونيًا، ثم الذهاب لتوقيع الكشف، وإجراء المسحة، وتقييم الحالة، ثم الحكم بالعزل المنزلي، أو إيداعها المستشفى، حسب ما تقتضي الحاجة.