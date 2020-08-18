طب قصر العيني: قبول 1200 طالب من الثانوية والشهادات المعادلة

قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إنه سيتم التأكيد على العلوم الأساسية الخاصة بالفيروسات والبكتريا، ضمن مناهج كلية الطب.

وأضافت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من الواضح خلال الفترة المقبلة، يمكن تكرار مثل هذه الأشياء في الصحة، مشددة على مراجعة المناهج والنظر فيها مرة أخرى.

وشددت "صلاح"، على تطبيق معايير مكافحة العدوى بجميع شروطها ومعايرها، وأن ذلك لا يقبل المناقشة، وتفعيل الترصد ومعرفة مصدر الإصابات المختلفة، لافتة إلى أن هناك نظرة شاملة للمناهج التدريسية لطلاب البكالوريوس.

وأوضحت "صلاح"، أن كلية طب قصر العيني هذا العام، ستقبل 1200 طالب بحد أقصى من الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وعدد من الطلاب الوافدين، ليصل الطلاب بحد أقصى لـ1400 طالب، لافتة إلى أن الكلية فيها 7500 عضو هيئة تدريس، مشددة على ضرورة الاستثمار في الطب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن اليوم الدراسي سيدأ من 8 صباحًا حتى الـ6 مساء، لاستيعاب الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.