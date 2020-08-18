أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في مصر

اختلفت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.85 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.14 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيها للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.81 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.80 جنيه للشراء، و21.04 جنيه للبيع.