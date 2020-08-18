الكويت تعلن بدء تجديد الإقامة إلكترونيا للمعلمين المتواجدين بالخارج

بدأت وزارة التربية الكويتية، استقبال طلبات تجديد الإقامة للمعلمين الذين انتهت إقاماتهم وهم خارج الكويت؛ إلكترونيًا.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة، عن تلقي القطاع الإداري بالوزارة للعديد من الطلبات من خارج الكويت لتجديد الإقامة، مشيرة إلى أنَّ هناك نحو ألف معلم ومعلمة منعتهم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد من العودة إلى الكويت.

وأوضحت أنَّ القطاع الإداري يعمل على مسارين لاستقبال طلبات تجديد الإقامة، أحدهما بالتنسيق مع قطاع التعليم العام، لتجديد الإقامات للمعلمين المتواجدين في الخارج، والآخر داخلي للمعلمين الذين انتهت إقاماتهم وهم داخل الكويت، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تستقبل يوميا المراجعين للقيام بإجراءات التجديد، سواء كان للمعلمين، أو الإداريين أو منفذي الخدمة.

وأضافت المصادر أنَّه حتى يوم أمس، وصل عدد الإقامات المجددة للمعلمين المتواجدين داخل الكويت نحو 2500 طلب، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إنجازهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت وزارة التربية الكويتية أعلنت التقويم الدراسي المعتمد للعام الدراسي الجديد 2020-2021، والذي يشمل بدء دوام جميع العاملين والطلبة من مختلف المراحل الدراسية، وتسجيل طلبة المنازل، كما يشمل الإجازات والعطل الرسمية؛ حيث حددت 4 أكتوبر المقبل موعدا لعودة الدراسة لجميع المراحل التعليمية، على أن يبدأ دوام الإدارات المدرسية في الأول من سبتمبر المقبل.