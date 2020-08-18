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محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في مصر

كتب:

الوطن
10:08 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
سعر الدولار

سعر الدولار

اختلف سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

 

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