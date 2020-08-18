وكيل الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ يشرف على مشروعات التخرج بالهندسة  

أشرف الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على مشروعات التخرخ الخاصة بطلبة كلية الهندسة بالجامعة، والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي لطلاب شعبة هندسة الحاسبات والنظم.

وقال مدحت، إنه أشرف على 3 مشروعات وهي "تصميم روبوت ذكي متعدد المهام (MIRO)، ومن خلاله يمكن التحدث معه باللغتين العربية والانجليزية، كما يلتقط الصور ويتعرف على الأشخاص، ويتحرك طبقا لمسارات محددة (خريطة) ويتفادى الاصطدام بالحواجز المفاجئة والمتغيرة حتى الوصول إلى هدفه".

وأضاف أن المشروع الثاني هو تصميم وتطوير تطبيق نتائج الطلاب (نظام التشعيب والكنترول)، والثالث تصميم وتطوير تطبيق لتسويق العقارات (سكني)

ووجه وكيل كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، الشكر للطلاب المشاركين في المشروعات، متمنياً لهم التفوق في حياتهم العملية.