انضمام 3 جدد إلى سلسلة إصابات لاعبي الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، صدمة كبيرة خلال مباراة أمس أمام أسوان في بطولة الدوري الممتاز، بعد إصابة ثلاثة لاعبين خلال المباراة، التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وانضم لمستشفى الأهلي الثلاثي محمود متولي، وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا، ووفقًا للفحوصات الأولية فإن متولي يُشبته بإصابته بقطع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني أحمد الشيخ من كدمة قوية في كاحل القدم، وجيرالدو اشتكى من شد وإجهاد في العضلة الخلفية.

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