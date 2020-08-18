منتجعات وفنادق العين السخنة كاملة العدد

ارتفعت نسبة الإشغالات الفندقية بالفنادق والقرى السياحية بالعين السخنة في محافظة السويس، إلى أكثر من 95% في ظل تواجد أمني مكثف لتأمين المنشآت الفندقية التي شهدت إقبالا كبيرا من النزلاء بسبب ارتفاع الحرارة، وهروبا من زحام المدن.

وشهد أكثر من 90 فندقا ومنتجعا، إقبالا كبيرا من المواطنين، كما عاد المواطنون للتواجد بمطاعم المنتجعات السياحية المتواجدة بالقرب من الشواطئ.

وتواجدت دوريات أمنية تابعة لمديرية أمن السويس، بالطرق من أجل تأمين المواطنين.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، باستمرار غلق الشواطئ العامة داخل العين السخنة.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه برؤساء الأحياء، ضرورة تشكيل لجنة من الصحة والتموين والمرافق والطب البيطرى ومباحث التموين لمراجعة الأغذية بالمحلات والأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستعمال الآدمي وتكثيف الحملات بالأحياء.

وقال محمد فكري، مدير أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة، إنه يوجد إقبال كبير من المواطنين على منتجعات وفنادق العين السخنة بمحافظة السويس، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات الفندقية ارتفعت إلى 95%، وهذا هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتمتد شواطئ السخنة لمسافة 80 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بدءاً من الحدود الجنوبية لرأس الأدبية شمالا وحتى رأس الزعفرانة جنوبا، وتتميز منطقة العين السخنة بواجهة سياحية جديدة، تستطيع جذب المصريين والسياح من شتى أنحاء العالم إلى مصر، خاصة أنها نموذج سياحي فريد من حيث الطبيعة الخلابة والشمس الدافئة طوال العام وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التي تعالج الكثير من الأمراض.