لو مطلعتش مصيف.. ازاي تقضي رحلة مميزة ليوم واحد في العين السخنة؟

إذا كنت ممن لم يحالفهم الحظ في الذهاب للمصيف السنوي كما هو معتاد كل عام، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها علينا فيروس كورونا المستجد، والالتزام بغلق الشواطئ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة الفيروس، وتريد أن تختلس يومًا في إحدى المدن الساحلية للتخلص من أعباء العمل، تستعرض لك "الوطن" تفاصيل قضاء "داي يوز" مميز في العين السخنة على النحو التالي:

يستغرق الطريق إلى العين السخنة بين الساعة والساعة ونصف فقط، ولذلك تعد هي الاختيار الأول في رحلات اليوم الواحد.

يفضل في أثناء الإعداد للسفر الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في تأجير اليخوت هناك، والتي تقدم على متنها العديد من الأنشطة.

ويمكن تأجير اليخت لـ10 أو 20 أو 30 فردًا، ويصل متوسط سعر تأجير اليخت 2000 جنيه خلال أيام الأسبوع و2700 جنيه يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

يبدأ اليخت في التحرك بدءًا من الساعة 6 فجرًا حتى الساعة 5 مساءً، ويمكنك الاستمتاع بتجربة الصيد والشواء على سطح اليخت، كما يحتوي اليخت على غرف وسراير وحمام ومطبخ وتليفزيون، فضلًا عن اللايف جاكيت وأدوات الغطس إذا كنت من هواة "السنوركلينج".

ويمكن الحجز بأحد القرى والفنادق التي تقدم رحلات اليوم الواحد "داي يوز"، ويتراوح متوسط السعر بين 300 إلى 400 جنيه للفرد، تشمل وجبة الغداء وحمام السباحة والبحر من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، ومن أبرز هذه الفنادق: فندق ومنتجع لاسيرينا بيتش، وقرية لؤلؤة السخنة، وريتال فيو، وواحة مينا، وكانكون، وتلال.

مواصلات العين السخنة

موقف ألماظة

يمكنك أن تتجه لموقف ألماظة ومن هناك تستقل الأوتوبيسات المتجهة إلى العين السخنة (رأس غارب - الغردقة).

موقف رمسيس

يمكن أن تستقل المترو حتى محطة رمسيس ومن الموقف عند قسم الأزبكية، يمكنك أن تستقل ميكروباصات إلى العين السخنة.

ويمكنك أن تستقل إحدى أتوبيسات شركات النقل البري المنتشرة على مستوى القاهرة، ويمكنك التعرف على أسعارها من هنـــــا.