تأجيل محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب من الضرائب لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب الضريبي، بقيمة 661 ألف جنيه، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

ونسبت النيابة، في القضية التي حملت رقم 50 لسنة 2020، للفنانة هنا شيحة، اتهامًا بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهًا، للضرائب العامة، في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع 6 شركات إنتاج فني.