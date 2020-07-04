ضبط قضايا تهرب ضريبي بأكثر من 13 مليار جنيه خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية أسفرت جهودها، خلال شهر، ضبط 28779 قضية تموينية متنوعة، و37 مقهى مخالفا، غلق 7 أماكن نشاط تعليمي مخالف، غلق 6865 محل مخالف لقرار الغلق.

كما ضبط 150683 شخصا، و82526 مركبة مخالفة، وضبط 3409 أشخاص فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت 5988 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها بقيمة بلغت 13 مليارا و997 مليونا و731 ألفا و632 جنيها مصريا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الأمن العام، استهدفت البؤر الإجرامية في نطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتي محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 748 متهما، بحوزتهم 56 قطعة سلاح ناري، و52 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة، كما ضبطت 2088 قضية متنوعة ومتهمين هاربين.

ونفذ نحو 159 قرار إزالة لتعديات متنوعة، وجرى ضبط وفحص نحو 10793 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، كما ضبط 4081 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3524 متهما، و53 تشكيلا عصابيا، ضموا 163 متهما، ارتكبوا 285 حادثا، و531 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نُفِّذ نحو 1988906 أحكام قضائية متنوعة، كما ضبطت 4972 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5392 متهما، وأعيدت 55 سيارة مُبلغ بسرقتها، كما ضبطت 1003 قضايا أحداث، و945 قضية مصنفات فنية، و16031 قضية مرافق عامة، و637885 مخالفة مرورية متنوعة.

كما كشفت الداخلية غموض 135 حادث "خطف - قتل عمد – سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة" بإجمالي 242 متهما.