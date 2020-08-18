"العليا للانتخابات" بالبيطريين تخصص 55 لجنة للتصويت بالمحافظات

قال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2020، إن اللجنة عقدت اجتماعا، أمس الإثنين، لمتابعة الاستعدادت اللازمة لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات بكل المحافظات، والمقرر لها يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، في 55 لجنة للتصويت في 26 محافظة، تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن اللجنة تأكدت من استكمال مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، بعد التوافق عليها جميعا مع النقابات الفرعية، موضحا أنه تم تغيير بعض المقرات لضمان الحيادية والشفافية مع كل المرشحين بالانتخابات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الالتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطهير المقرات الانتخابية، بالتزامن مع تجهيز مقار اللجان وتزويدها بكل الاحتياجات الفعلية للانتخابات، على أن يتم استكمال ما بداخل اللجان من صناديق وأوراق وكشوفات رسمية، وأختام، خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

وأكد أنه تم التواصل مع رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستكمال أسماء المستشارين والقضاة المشاركين بالإشراف على عمليات التصويت بكل اللجان بالمحافظات، بجانب عمل جروب يضم كل رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات، للتواصل مع اللجنة العليا ورئيسها، بحيث يتم حل أي مشكلة قد تحدث في أي لجنة بشكل سريع، بالإضافة إلى تحديد أسماء أمناء اللجان بجميع المحافظات مع الموظفين الإداريين، والذين سيشاركوا في تسيير إجراءات التصويت، وسداد اشتراكات الأعضاء، ودفع الرسوم وغيرهم.