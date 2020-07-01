تأجيل انتخابات نقابة البيطريين حتى 24 يوليو

أجلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية ۲۰۲۰/۲۰۱۹، بنقابة االبيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف وكيل النقابة العامة، انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، فيما عدا (القاهرة - الجيزة - قنا) ليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020.

وأوضحت اللجنة، أن ذلك من منطلق المسئولية والحفاظ على مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء، وبعد التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية للأشراف علي سير العملية الانتخابة في جميع المحافظات، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية، حرصًا من مجلس النقابة العامة على سلامة الأطباء البيطريين المشاركين في العملية الانتخابية.