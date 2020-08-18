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عون: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري

الرئيس اللبناني: في حرب 2006 كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله

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وكالات
12:29 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس اللبناني ميشال عون

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تقبل القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري.

 وقال الرئيس اللبناني، إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "في حرب 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم اسرائيل أرضا لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضد المعتدين".

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