ميريت عمر الحريري: صورة أبناء وأحفاد "سكر هانم" أرجعتنا إلى الحنين

تحدثت ميريت عمر الحريري، كريمة الفنان الراحل عمر الحريري، عن كواليس الصورة التي التقطتها مع أبناء وأحفاد أبطال فيلم "سكر هانم".

وقالت "الحريري"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc"، إن هذه الصورة، أرجعت إلى الناس حنينهم للماضي.

ولفتت إلى أن المخرج الفنان خالد جلال، دعاها لحضور عرض مسرحية "سينما مصر"، لتكريم اسم والدها لمشاركة اسكتش "سكر هانم" في المسرحية، واقترحت عليه أن يجمع إيمان محمد شوقي وسمية عبدالمنعم إبراهيم وعمر علاء كمال الشناوي، ويحضروا جميعهم، ويكون التكريم لأبناء سكر هانم، ويلتقطوا صورة بنفس ترتيب صورة أبناء سكر هانم.

وأشارت إلى أنهم أقاموا جمعية عام 2016 باسم جمعية أبناء فناني مصر، وأنه من ضمن أهدافها إحياء تراث الفنانين العظماء من آبائهم، لافتة إلى أنهم مرتبطين ببعضهم البعض بشكل جيد، نظرًا للعلاقة الطيبة بين آبائهم، مؤكدة أنهم يجتمعوا باستمرار في منزل الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، ويطلقوا عليه "بيت الأمة"، نظرًا لأنه البيت الوحيد الباقي من بيوت الفنانين.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الفنانين، هو مجدي توفيق الدقن ابن الفنان الراحل توفيق الدقن.