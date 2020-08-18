حملات مكثفة على مخابز الإسكندرية في أول يوم لتطوير منظومة الخبز

شن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من الجولات، لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة فى اليوم الأول لتطبيق تطوير منظومة الخبز.

وقال "سعد الله"، على هامش جولاته، إن منظومة الخبز تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز وتطوير إنتاجه، وتوفير الفاقد الذي لا يستفيد به المواطنون لاعادة ضخه فى موازنة الدولة، وذلك لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري والتي تعود على المواطنين بمشروعات قومية كبرى توفر فرص عمل جديدة للشباب.

وحرص وكيل وزارة التموين على مناقشة المواطنين واستطلاع آرائهم حول جودة رغيف الخبز، وقام بطمأنة المواطنين بأن تعديل بعض بنود منظومة الخبز لا تمس المواطن بأى شيء من حقوقه، سواء من حيث السعر أو الحصة.