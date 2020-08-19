الأرصاد تحذر من الشبورة وارتفاع الرطوبة خلال طقس اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وسيشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارا والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، فيما سيكون في جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بالقاهرة، فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 27، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 42 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.