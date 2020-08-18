المالية: مبادرة "ما يغلاش عليك" تخدم الأجانب المقيمين بمصر

أكد محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، تشجع المنتج المحلي وتحفز الاستهلاك وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على المصريين فقط، ولكنها تخدم أيضًا الأجانب المقيمين على أرض مصر.

وقال عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" تعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء الصناع أو التاجر أو المواطن، وبالتالي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وذكر أن مبادرة ما يغلاش عليك، تطرح سلع معمرة وغير معمرة أيضًا، فيما عدا السلع الغذائية، والاستفادة تعود على جميع المواطنين، وليس أصحاب البطاقات التموينية فقط، مضيفًا: " المبادرة تفيد كل من يقيم على أرض مصر، حتى الأجنبي المقيم على أرض مصر".