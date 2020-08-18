المركزي التركي يضع حدا أقصى لإقراض البنوك اعتبارا من الغد

أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوضع حد أقصى للاقتراض، في إطار تشديد الإجراءات المتخذة لإدارة السيولة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية كبرى، خاصة مع الانهيار المتواصل لليرة التركية وتقلباتها أمام الدولار الذي يقترب من 8 ليرات.

ونقل موقع "تي 24" التركي، عن بيان البنك المركزي، أنه بداية من 19 أغسطس الجاري، سيتم وضع حد أقصى لقروض البنوك من البنك المركزي التركي، وذلك من منطلق تحصيل قيمة الديون من البنوك، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأشار الموقع إلى أنه اعتبارًا من 19 أغسطس 2020، سيدخل القرار القائم على المعاملات ذات المدى المؤقت حيز التنفيذ.