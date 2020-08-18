الداخلية تلقي القبض على متهمين في واقعة "قتل حصان" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو، عاطل" لقيامهما بالتعدي على دابة "حصان" بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلي بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان فى حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بالاشتراك مع الثاني بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.