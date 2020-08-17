مطار القاهرة يودع 25 رحلة طيران دولية على مدار اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 25 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 2356 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات السفر بالمطار شهدت، مغادرة 25 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات بالخارج ، منها «لندن، باريس، كوبنهاجن، فرنكفورت، فيينا، روما، اسطنبول، اثينا، ميلان، أديس ابابا، بيروت، الدمام، الشارقة، أبو ظبي، جدة، الرياض، عدن، البحرين، مسقط، الخرطوم» .

واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.