"شعبة العطارة": ارتفاع أسعار "الكمون" 8 جنيهات

سجّلت أسعار الكمون المستورد، ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات للكيلو، ليباع بـ 68 مقابل 60 جنيهاً بالسعر السابق.

وارجع رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة تجارة القاهرة، أسباب ارتفاع الأسعار إلى الاشتراطات الجديدة التى أقرتها هيئة سلامة الغذاء، والتى أدت إلى عدم إفراج الجمارك عن 4 آلاف طن منذ 21 يوليو الماضي.

وقال رئيس شعبة العطارة لـ"الوطن"، إن هيئة سلامة الغذاء اشترطت عدم الإفراج على الكمون، إلا بعد المرور على 4 معامل تحاليل لأخذ عينات، واشترطت إذا سقطت عينة ترفض البضاعة كاملة.

وأشار "العطار" إلى أن الهيئة ادعت وجود متبقيات مبيدات كمياوية فى البضائع المستوردة وخاصة الكمون، وهذا الكلام مناف تماما للحقيقة، بحسب "العطار"، لكون الكمون من الحاصلات ترتفع فيها درجة النقاوة بنسبة 99.9%.

وأشار إلى أن "هيئة سلامة الغذاء"، طلبت من الجمارك عدم الإفراج عن البضائع المستوردة، ما أدى لتكدسها بالمواني وتكبد أصحابها غرامات قدرت بآلاف الجنيهات كأرضية، وهو ما أدى إلى قيام عدد من كبير من المستوردين بإعادة تصديرها البضائع إلى بعض الدول الأوروبية وتركيا وإيران ودبى، بخسارة تتراوح من 35-40% من قيمتها لخوف المستورد من مزيد من الخسائر.

وكشف رئيس شعبة العطارة، أن الأسواق المحلية لايوجد بها سوى 100 طن فقط من الكمون حيث ينتج محليا 1000 طن وتستورد مصر25 ألف طن سنويا، لأنها تستهلك 26 ألف طن، فالكمون على الرغم من زراعته في مصر، لكن الإنتاج لايمثل 10-20% من حجم الاستهلاك والذي لا يكفي متطلبات السوق، ويتم استيراد 80% من الهند، لافتا إلى أن اعتماد مصر على العطارة بنسبة 65% من المستورد والآن انخفض حجم الاستيراد بشكل ملحوظ بسبب إجراءات هيئة سلامة الغذاء.وفى السياق نفسه، دعا "العطار" الى اجتماع طارئى غدا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء للمطالبة بالافراج عن البضائع تحت التحفظ لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة، ضرورة توحيد الجهات "المعامل المركزية " تحت جهة واحد اختصار للوقت والمال.