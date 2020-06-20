العلوم الصحية تطالب بإقالة رئيس هيئة سلامة الغذاء بسبب سياساته

قالت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، إن الفجوة تضاعفت بين العاملين بالعلوم الصحية، وخاصة مراقبي الأغذية بوزارة الصحة، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، بسبب تعنت الأخير في تطبيق قانون الهيئة، وخاصة أن القانون نص على نقل كافة العاملين في مجال مراقبة الأغذية في كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى هيئة سلامة الغذاء.

وأضافت نقابة العلوم الصحية، في بيان لها اليوم، أن المراقبين الصحيين، دشنوا عددا من الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مؤخرا، عبروا فيها عن مطالبهم بكل صراحة، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة من خلال هاشتاج "#إقالة_حسين_منصور"، معلنين أنهم أصل مجال عمل الرقابة على الأغذية، رافضين استبعادهم من النقل إلى الهيئة.

وتابعت النقابة: "العاملين يستندون فى مطالباهم بإقالة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبناءً علي المادة رقم 4، التي تنص على أن "يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية في تاريخ النقل".

وقالت النقابة، إن المراقب الصحي "مفتش الأغذية" هو المسئول الأول عن سلامة الغذاء في وزارة الصحة والسكان، منذ عام 1940 وحتي تاريخه، أي منذ 80 عاما، لذلك نتعجب من نداءات د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، بفتح باب الوظائف لسد العجز وفتح باب الندب بالمخالفة للمادة 4 من قانون إنشاء الهيئة، متجاهلاً العاملين في الوزارات المختلفة في الرقابة على سلامة الغذاء، وإصراره على التعسف في عدم نقل مفتشي الأغذية بوزارة الصحة للعمل بالهيئة، واكتفى بندب البعض ثم ألغى ندبهم مرة أخرى.

وطالب أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة نقل مفتشي الأغذية للهيئة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على صحة المصريين.