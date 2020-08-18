بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء لإدراجهم على قوائم الكيانات.

وقال صبري: "نلتمس إصدار أوامر سعادتكم بالتحقيق مع كل من الدكتور محمد سلامة والدكتور أحمد السيد والدكتورة إيمان سلامة والدكتور أحمد فتحي والدكتور محسن عزام، بجانب شيرين المهندس ومحمد عبدالحميد ورشوان شعبان ومحمد الأكشر وأحمد الهواري وأبوبكر القاضي وأحمد نوار".

وأضاف: "فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور لنقابة الأطباء تنعى فيه الإرهابي الإخواني عصام العريان، والذي توفى بمحبسه"، موضحا أن منشور نقابة الأطباء الذي تطلب فيه النقابة الرحمة لواحد من أبناء الجماعة التي لم ترحم المصريين، وأذاقتهم العذاب أشكالا وألوانا وسعت في الأرض تفجر وترهب، أثار حالة من الجدل والاستفزاز وسبب جرحا غائرا لأسر الشهداء على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم عاد هذا المجلس ونشر بيان بأسماء المبلغ ضدهم على أنهم أعضاء المجلس الذين وافقوا على نشر هذا النعي الخسيس، وبهذا النشر أفصحت النقابة عن أسماء أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الخنازير الإخوانية مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بمنع المبلغ ضدهم من مغادرة البلاد وإدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.