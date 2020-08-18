تأجيل انتخابات اتحاد الكتاب للمرة الثالثة بسبب كورونا

قال الشاعر أحمد سويلم، إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بناء على الدعوى التي رفعها ناصر دويدار، عضو الجمعمية العمومية، في مجلس الدولة، بتأجيل عقد الجمعيتين العموميتين يومي 21، 28 أغسطس الجاري.

وأضاف "سويلم " لـ "الوطن"، أن هذه المرة هي المرة الثالثة، التي يتم فيها تأجيل الانتخابات، وبحجة كورونا، مع إنه تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، في الأسبوع الماضي، وأعداد المشاركين فيها يفوق عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم حكم بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8/4/2020 فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21/8/2020 و28/8/2020.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 51185 لسنة 74 ق واختصمت رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بصفته.