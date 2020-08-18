غلق مركزين غير مرخصين لبيع الأدوية البيطرية بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وإدارة تموين قوص، شنت حملة تفتيشية مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات بمدينة قوص والقرى التابعة لها.

وأوضح "الداودي" أن الحملة أسفرت عن غلق مركزين غير مرخصين لبيع وتداول الأدوية البيطرية بمدينة قوص وقرية حجازة قبلي، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية أو تداولها أو إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المعروفة.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للمراكز المخالفة نحو إغلاقها أو توفيق أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.