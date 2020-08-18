مجلس الهيئات القضائية يؤكد ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

التقى صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، أعضاء مجلس الهيئات القضائية، وهم المستشارون سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عيد عبد الغني رئيس محكمة استئناف القاهرة، حمادة الصاوي "النائب العام ، الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى أمين عام المجلس، وذلك بديوان عام وزارة العدل.

وقدم وزير العدل وباقي أعضاء المجلس التهنئة للمستشار رئيس محكمة النقض على انضمامه للمجلس.

وتناول اللقاء ضرورة انتظام العمل بالإجراءات الإحترازية داخل المحاكم ومقار العمل، وذلك بمراعاة مسافات التباعد الجسدي بين المترددين عليها، وارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات اللازمة للوقاية.

وتمت مناقشة التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية بشأن تعيينات الدفعات الجديدة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وعدداً من الأمور الإدارية الأخرى المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية في شأن الإجازات الدراسية، وضوابط النقل والترقيات.