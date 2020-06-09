"خطة البرلمان" توافق على موازنة "النواب" بحضور أمين عام المجلس

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، على مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، وذلك تمهيدا للانتهاء من تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس العام، لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إن اللجنة تسليم تقريرها النهائى للأمانة العامة للبرلمان غدا الأربعاء، لمناقشته بالجلسة العامة القادمة، وأوضح "عمر" أن تقرير اللجنة هذا العام سيكون مختلفا متأثرا هو الآخر بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والقومى، مشيرا إلى أن الاعتمادات الإضافية التى سيوصى بها التقرير تتركز فى قطاعات مواجهة هذا الوباء وأى ظروف أخرى تشبه بتلك التى يمر بها العالم.