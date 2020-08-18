النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الآن ،برئاسة الدكتور على عبد العال ،على مجموع مواد تعديل قانون هيئة الشرطة بصفة نهائية، بموافقة ثلثين أعضاء المجلس.

وينص القانون على التزام العاملين بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه، وذلك حفاظاً على سرية المعلومات التي أطلعوا عليها أثناء تأدية وظائفهم.

كما تضمن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.