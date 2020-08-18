تجديد حبس الإرهابي أنس محمد البلتاجي 45 يوما

قررت محكمة الجنابات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تجديد حبس الارهابي أنس محمد البلتاجى وآخرين، لمدة 45 يوما، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018.

ونسبت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.