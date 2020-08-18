تجديد حبس الإرهابي أنس محمد البلتاجي 45 يوما

تجديد حبس الإرهابي أنس محمد البلتاجي 45 يوما
كتب:
هيثم البرعي
07:07 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
نجل البلتاجي
قررت محكمة الجنابات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تجديد حبس الارهابي أنس محمد البلتاجى وآخرين، لمدة 45 يوما، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018.
ونسبت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.