عاجل.. نتنياهو يرحب بالتصريحات السودانية بشأن اتفاق السلام

رحب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالتصريحات السودانية بشأن اتفاق سلام، قائلا "إن إسرائيل والسودان وكل المنطقة ستستفيد من السلام بين البلدين".

وأضاف نتنياهو وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية"، إسرائيل ستبذل كل جهدها لجعل السلام مع السودان ممكنا.

وقبل قليل قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنه ليس هناك سبب لاستمرار حال العداء بين السودان وإسرائيل، متابعا: "لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل".

وتابع متحدث الخارجية السودانية: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت، والبلدان سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام".

وأشار إلى أن الخارجية السودانية تتطلع للاضطلاع بقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع سلام، متابعا: "خطوة الإمارات بتوقيع سلام مع إسرائيل جريئة وشجاعة وترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية".